Чего ни в коем случае не должно быть на новогоднем столе?

Приближающийся 2021 год — по восточному календарю год Белого металлического быка, и очень важно встретить его правильно, чтобы не прогневать небесного покровителя. Магистр магии и таролог Галина Янко рассказала 5-tv.ru, чего не должно быть на новогоднем столе. Самое главное — угощение ни в коем случае не должно быть красного цвета. Красные помидоры, красный перец — все это только разозлит Быка. И естественно, нельзя готовить на Новый год блюда из говядины и телятины.

Кроме того, Бык не любит спиртное, поэтому напитки на праздничном столе на этот раз должны быть только безалкогольные — соки, лимонады, минеральная вода.

А еще очень важно, чтобы не было ничего золотого и оранжевого цвета — апельсины, мандарины, конфеты в золотой обертке. Не должно быть никакого золота и на елке — игрушки и прочие украшения допустимы только серебристые. Иначе Бык пройдет мимо вашего дома, а этого допускать нельзя.

Ранее Галина Янко рассказала 5-tv.ru, чего нельзя дарить на новый 2021 год.