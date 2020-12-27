Родители, рассказавшие своим детям, что каждую новогоднюю ночь приходит дедушка с белой бородой и оставляет под елкой долгожданные подарки, могут жить спокойно. Но до определенного момента. Пока чадо не поймет, что Дед Мороз — выдумка, а куклы с машинками под праздничным деревом — не его рук дело. Детский и семейный психолог, кандидат наук, доцент СПбГУ Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, что делать мамам и папам, которые столкнулись с непростым вопросом: «Дед Мороз существует?».

Специалист выделила два периода, в которых ребенок может узнать о том, что его любимый персонаж — выдумка. Впервые это может случиться еще в дошкольном возрасте.

«Здесь перед родителями есть две возможности. Одна возможность — четко и авторитетно сказать, что да, все-таки Дед Мороз существует и тогда, поддерживать эту веру в волшебство, веру в сказку, которая, конечно, может очень позитивно играть для ребенка дошкольного возраста. Другой вариант — сказать ребенку правду. Сегодняшний мир с каждым годом становится все более и более гуманным, и ребенок сегодня воспринимается, как полноценная личность уже в дошкольном возрасте. В связи с этим, конечно, многие психологи и родители говорят о том, что может быть и не очень хорошая идея обманывать ребенка, говоря, что Дед Мороз существует. Можно, в принципе, сказать о том, что это такой ритуал. Но решение, конечно, принимают родители», — объяснила Наталья Искра.

Она отметила, что манипулировать Дедом Морозом нельзя. Если ребенку с самого детства заявлять: «Если не будешь слушаться — Дед Мороз ничего не подарит», и наоборот, то в будущем можно потерять доверие своего чада. Когда малыш все-таки поймет, что сказочного старика нет, он расстроится, что его обманывали вдвойне.

«Конечно в школьном возрасте ребенок уже готов узнать о том, что Дед Мороз все-таки это выдумка, и более того, его способности мышления к 9-10 годам позволяют узнать о том, что Дед Мороз — это ритуальная история», — сказала психолог.

Она добавила, что школьнику стоит рассказать и объяснить, что в детстве много ритуальных вещей: сказки, мультфильмы — там тоже не все правда. Ваше чадо должно понять, что много выдумки и волшебства приходится именно на детский возраст.

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