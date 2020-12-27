Цена имеет значение: психолог раскрыла, что подарить женщине на Новый год

Что же подарить даме на Новый год? В 90% случаев любая женщина прекрасно знает, что хочет получить от своего возлюбленного. Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт, НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала 5-tv.ru, что каждому мужчине уже скорее всего дали подсказку, которую нужно просто правильно использовать.

«Повздыхала при вас на витрины. Поделилась с вами: „ах как было бы классно, если бы“, „ах как бы мне хотелось иметь вот такую вот штучку“. Если таких моментов не было или вы не можете их сейчас вспомнить, то вы прекрасно знаете свою вторую половину, чем она увлекается, что ей было бы интересно и что бы понравилось», — объяснила специалист.

Психолог отметила, что правильно подобранный подарок, учитывающий пристрастия дамы, покажет, как она важна вам. По словам Адриановой, нет ничего более важного для женщины, чем понимать, что ее слушают, слышат и ценят.

«Стоимость вашего подарка тоже играет не последнюю роль, ведь это показывает для женщины, насколько сильно вы ее цените, любите и выражаете это в материальном плане. Вы хотите увидеть влюбленный, восхищенный взгляд от вашей женщины, направленный в вашу сторону? Вы знаете, что делать», — подытожила НЛП-тренер.

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