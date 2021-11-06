Онкологи назвали «тонкий предупреждающий признак» рака печени

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Алексей Хитров
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Что станет сигналом насторожиться и обратиться к врачу, подсказали специалисты.

Онкологи назвали «тонкий предупреждающий признак» рака печени

Фото: Depositphotos / KostyaKlimenko

Британские медики из организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана сообщили, что бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии злокачественных опухолей в печени. Об этом пишет Express.

В публикации отмечается, что рак печени часто протекает бессимптомно, но изменение цвета стула — сигнал насторожиться.

«Это тонкий предупреждающий признак», — подчеркивают специалисты.

В числе других признаков проблем с печенью названы слабость, похудение, тошнота, потеря аппетита, повышенная температура, вздутие и боли в правой области живота, пожелтение кожи и белков глаз.

Факторами развития рака печени считаются злоупотребление алкогольными напитками, лишний вес, сахарный диабет и генетическая предрасположенность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких заболеваниях свидетельствуют ломкие ногти.

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