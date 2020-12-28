5-tv.ru публикует список рыбаков, находившихся на затонувшем судне «Онега». Согласно имеющейся информации все моряки — граждане России.

Александр Б. капитан Степан К. старший помощник капитана Владислав Б. второй помощник капитана Сергей Б. старший механик Владимир Ф. второй механик Евгений Щ. третий механик Сергей Т. электрик Игорь Б. старший мастер добычи Николай К. старший мастер добычи Мохамед Б. мастер обработки Игорь Е. боцман Александр П. матрос Сергей Ж. матрос Руслан К. матрос Владимир Т. матрос Антон М. матрос Юрий Ш. матрос Юрий П. палубный практикант Владимир К. повар

По факту затопления судна «Онега» в Баренцевом море возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Кроме того, Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега». Ее результаты находятся на личном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На борту корабля во время сильного шторма находились 19 человек, двоих удалось спасти. В интервью 5-tv.ru пресс-секретарь Федерального агентства, советник заместителя Министра транспорта РФ Алексей Кравченко рассказал о том, что двое спасенных с затонувшего рыболовецкого судна были в гидрокостюмах.

Сейчас продолжаются поиски еще 17 человек, по предварительным данным, они погибли.

ЧП произошло утром, 28 декабря. Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время температура воздуха в районе ЧП минус семь градусов.