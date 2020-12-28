Список рыбаков, находившихся на затонувшем судне «Онега»
ЧП произошло в Баренцевом море. На борту корабля находились 19 человек. Спасти удалось двоих, поиски 17 продолжаются.
Фото: fleetphoto.ru
5-tv.ru публикует список рыбаков, находившихся на затонувшем судне «Онега». Согласно имеющейся информации все моряки — граждане России.
- Александр Б. капитан
- Степан К. старший помощник капитана
- Владислав Б. второй помощник капитана
- Сергей Б. старший механик
- Владимир Ф. второй механик
- Евгений Щ. третий механик
- Сергей Т. электрик
- Игорь Б. старший мастер добычи
- Николай К. старший мастер добычи
- Мохамед Б. мастер обработки
- Игорь Е. боцман
- Александр П. матрос
- Сергей Ж. матрос
- Руслан К. матрос
- Владимир Т. матрос
- Антон М. матрос
- Юрий Ш. матрос
- Юрий П. палубный практикант
- Владимир К. повар
По факту затопления судна «Онега» в Баренцевом море возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
Кроме того, Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега». Ее результаты находятся на личном контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На борту корабля во время сильного шторма находились 19 человек, двоих удалось спасти. В интервью 5-tv.ru пресс-секретарь Федерального агентства, советник заместителя Министра транспорта РФ Алексей Кравченко рассказал о том, что двое спасенных с затонувшего рыболовецкого судна были в гидрокостюмах.
Сейчас продолжаются поиски еще 17 человек, по предварительным данным, они погибли.
ЧП произошло утром, 28 декабря. Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время температура воздуха в районе ЧП минус семь градусов.
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