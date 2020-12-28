«Mercedes для малышки»: дорогая коляска рассорила невестку Валерии с фанатами

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Анастасия Шадская
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Арсений и Лиана Шульгины ожидают появления дочки в ближайшие недели.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Невестка певицы Валерии приобрела для будущей дочери дорогую коляску. Девочка появится на свет уже в ближайшие недели. Когда Лиана Шульгина похвасталась обновкой для малышки перед подписчиками в Instagram, те набросились на нее с критикой.

«У нас есть Mercedes, я решила, что у малышки он тоже должен быть. Первый Mercedes», — написала будущая мать.

Супруга молодого предпринимателя Арсения Шульгина перечислила многочисленные достоинства коляски и объяснила, почему выбрала эту модель. Но фанатам не понравилась цена покупки. Как пишет «Утро.ру», стоимость подобной коляски составляет около 130 тысяч рублей.

«Супер! Вы описали достоинства коляски, которую можно купить и за 20, и за 40 тысяч рублей. Но что же скажут подружки и блогеры, если вы такую купите?»;

«Мне просто стало интересно, как бы ваша инстажизнь отреагировала на дешевую коляску», — написали ей подписчики.

Instagram @lianashulginaa

Лиане пришлось спешно оправдываться за траты. Она уточнила, что провела мониторинг, и более дешевые коляски ее просто не устроили. А деньги на покупку она заработала сама.

«Я покупаю всегда только то, что нравится мне! И мне абсолютно всегда все равно, что скажут и подумают другие», — заявила она напоследок.

Недавно 22-летний Арсений Шульгин сообщил, что хочет за пять лет стать многодетным отцом. Так что не исключено, что дорогая коляска перейдет по наследству второму, а потом и третьему малышу пары.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии недоволен многочисленными тратами беременной жены.

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