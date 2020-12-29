Умер исполнитель хита «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко
Солисту ВИА «Лейся, песня» было 66 лет.
Фото, видео: РИА Новости, Instagram @via_leisya_pesnya, соцсети
Певец из ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко умер на 67-м году жизни. О смерти исполнителя песни «Обручальное кольцо» сообщили на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.
Коллеги артиста назвали покойного честным, порядочным и светлым человеком.
«Ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко, — написано там. — Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим».
В печальном сообщении уделили внимание творчеству Ефименко. Там говорится, что песни музыканта «ушли в народ» и стали неотъемлемой частью российской культуры.
«Царствие тебе Небесное, вечный покой, и пусть земля тебе будет пухом наш добрый Володя», — выразили коллеги соболезнования родным и близким Ефименко.
Поклонники «Лейся, песня» не смогли сразу поверить в случившееся.
«Ой, как жалко, он чудесный»;
«Светлая память»;
«Как это печально…»;
«Невозможно поверить! Как такое может быть…» — написали они в комментариях.
Владимир Ефименко вошел в состав ВИА «Лейся, песня» в 1977 году и стал членом так называемого золотого состава коллектива. Именно он впервые исполнил знаменитые шлягеры «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Прощай» и «Где же ты была». Многие артисты позже неоднократно перепевали эти хиты.
О причинах смерти артиста не сообщалось.
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