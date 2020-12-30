В сети обсуждают видео танца Лукашенко с юной незнакомкой

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Рита Цветкова
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Журналисты разыскали участницу бала для молодежи, которой повезло пригласить на танец президента Белоруссии.

Фото, видео: Максим Гучек/БелТА/ТАСС, T.me @pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и юная девушка, с которой он танцевал на балу для молодежи, стали предметом бурных обсуждений в сети. Видео из Дворца независимости в Минске, которое опубликовал Telegram-канал «Пул первого», собрало тысячи просмотров и вызвало немалый интерес публики.

Чтобы этот интерес удовлетворить, журналисты местного издания «Наша Нива» нашли аккаунт девушки в социальных сетях, который уже закрыт, вероятно, в связи с повышенным вниманием к ее персоне в последнее время. Корреспонденты расспросили героиню ролика о ее впечатлениях от танца с главой республики. Партнершей Лукашенко оказалась уроженка Борисова Ольга Петрович. Она учится на третьем курсе факультета лесного хозяйства БГТУ и даже была участницей конкурса красоты «Мисс Беларусь».

По словам знакомых, Ольга — староста группы, увлекается теннисом и живет в студенческом общежитии. Девушку охарактеризовали как способную ученицу, добрую подругу, которая всегда готова прийти на помощь. Петрович призналась, что она сама пригласила президента.

«Он не отказал — танцует хорошо. Танцевали вальс, говорили о бале, какая торжественная обстановка, какие танцоры и как они прекрасно выглядят и стараются», — заявила Ольга.

Сам бал привел студентку в восторг. Она назвала его незабываемым событием, к которому, к слову, пришлось долго и тщательно готовиться. Репетиции шли в течение месяца. От комментариев насчет политических взглядов девушка отказалась, заметив лишь, что «сохраняет нейтралитет».

Ранее 5-tv.ru выяснял, как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко. После первого появления на публике возмужавший Николай стал невероятно популярным в сети — многие девушки мечтают о знакомстве с наследником президента.

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