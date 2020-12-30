«У любви нет пола»: Костья Купер из «Пацанок» рассказала о своих отношениях с Петрухой и Бэллой

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Анна Васильева
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Девушка открыто говорит о том, что у нее пока не было серьезных романов с парнями.

«У любви нет пола»: Костья Купер из «Пацанок» рассказала о своих отношениях с Петрухой и Бэллой

Фото: Instagram @_lil_kasper_official

Костья Купер заняла второе место в пятом сезоне телевизионного шоу «Пацанки». Девушка рассказала, какие отношения сейчас между ней и бывшими соперницами: Настей Петровой и Бэллой Кузнецовой. Об этом пишет Starhit.ru.

«Не было у меня парней. Я — девственница. Считаю, что это нормально. Иногда встречаешь своего человека в 20, а иногда и в 40. Многие писали, что у меня отношения с Бэллой или Настей Петровой, но это неправда», — сказала Костья.

Купер отметила, что с бывшими соперницами она много общается, девушки дружат.

«Хотя я действительно считаю, что у любви нет пола», — добавила бывшая «пацанка».

Как известно, бывшие участницы последнего сезона шоу «Пацанки» живут в TikTok-хаусе, где часто принимают гостей и снимают ролики. За эти месяцы девушки успели подружиться, и поэтому им так комфортно все время проводить вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсера Александра Исамбаева обвинили в домогательствах блогеры московского TikTok-хауса Lemonade. Молодые люди утверждают, что мужчина прикасался к ним, пытался обнимать, намекал на интимную связь, от него можно было услышать остроты с сексуальным подтекстом.

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