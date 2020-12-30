Фанаты перепутали Лайму Вайкуле с Пугачевой и Аллегровой — видео

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Рита Цветкова
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Прибалтийская певица поздравила россиян с наступающим Новым годом, но некоторые поклонники лишь по голосу поняли, кто к ним обращается.

Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала неоднозначную реакцию подписчиков на новое видео в в Instagram. Артистка опубликовала ролик, в котором поздравила россиян с наступающим Новым годом. Многие не могли поверить своим глазам — любимую певицу не узнать!

Instagram @laima_vaikule_official

На кадрах 66-летняя Вайкуле предстала в сером свитере, темном шарфе, очках, и со слегка небрежной укладкой. Знаменитость стояла около украшенной елки. Но лицо Лаймы почему выглядит непривычно круглым, хотя певица всегда отличалась худобой, ярко-выраженными скулами и впалыми щеками.

«Надеюсь, что високосный год закончится, и год белого бычка будет намного-намного лучше. Я вам желаю, чтобы все исполнилось, о чем вы мечтаете», — сказала Вайкуле своим зрителям.

Кроме того, что адресаты не признали звезду, некоторые заметили появившееся сходство с другими известными представительницами отечественного шоу-бизнеса. Кто-то решил, что вещать на видео будет Алла Пугачева, а другим показалось, что перед ними Ирина Аллегрова. Высказывались предположения, что виной переменам стали радикальные процедуры красоты.

«Пока звук не включила, думала, что это Пугачева»;

«На Аллегрову похожа тут»;

«Все на одно силиконовое тело и лицо»;

«Узнала только по голосу»;

«Уже и Лайма на себя не похожа. Жаль», — писали в комментариях, но Вайкуле на едкие выпады не отреагировала.

А с Аллой Борисовной, к слову, их связывает многолетняя дружба, которую женщины демонстрируют даже в социальных сетях. Они записывают совместные видео, а также не забывают сделать комплимент друг другу в соцсетях. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева отнеслась к оригинальному луку подруги Лаймы Вайкуле.

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