«Судьба распорядилась так»: Дочь и внучка Фрейндлих слегли с COVID вслед за актрисой

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Анна Васильева
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Родственницы народной артистки СССР были госпитализированы в ту же больницу, что и Фрейндлих. При этом ранее внучка звезды кино жаловалась, что не сможет отпраздновать Новый год с бабушкой.

«Судьба распорядилась так»: Дочь и внучка Фрейндлих слегли с COVID вслед за актрисой

Фото: ТАСС / Белинский Юрий

Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих Анна Тарасова сообщила, что встретит Новый год с мамой и бабушкой. Наследницы актрисы тоже подхватили коронавирус. Их отправили в ту же больницу, где лежит Фрейндлих, пишет сайт KP.RU.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса», — написала девушка в соцсети.

Она добавила, что ее бабушка по имени Лора тоже оказалась на больничной койке с коронавирусом, но в другой больнице. Внучка Фрейндлих переживает за свою дочь, которую пришлось оставить без внимания из-за болезни. Но Анна Тарасова не унывает. Она уверена, что скоро все наладится и все родственницы смогут обняться.

86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 25 декабря. Актриса находится в стабильно тяжелом состоянии. Медики выявили у звезды кино серьезное поражение легких.

Ранее 5-tv.ru писал, что в администрации БДТ рассказали о состоянии здоровья находящейся в реанимации Алисы Фрейндлих.

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