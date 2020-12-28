В БДТ рассказали о состоянии здоровья находящейся в реанимации Алисы Фрейндлих

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Сообщается, что у знаменитой актрисы поражено около 80% легких.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

В администрации Большого драматического театра (БДТ) сообщили, что состояние здоровья Алисы Фрейндлих стабильное. Она находится в реанимационной палате.

«25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом „коронавирус“. В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — говорится в предоставленном 5-tv.ru сообщении.

Несколько дней назад знаменитую российскую и советскую актрису госпитализировали в одну из больниц Петербурга с коронавирусом. По предварительным данным, сегодня состояние народной артистки ухудшилось.

За здоровье Алисы Фрейндлих тревожатся ее друзья и коллеги. В частности, ее многолетний партнер по сцене Олег Басилашвили. Заболевание может протекать в тяжелой форме из-за возраста кинозвезды. 8 декабря Фрейндлих исполнилось 86 лет.

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