Названы виды рака, которые нельзя выявить самому, пока не станет слишком поздно

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 015

Михаил Мяснянкин перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые практически невозможно определить на ранних стадиях.

Фото, видео: globallookpress.com © Sebastian Kahnert, 5-tv.ru

Зачастую пациенты, у которых врачи после обследования диагностируют последнюю стадию онкологического заболевания, ни на что не жалуются. Некоторые виды рака долго время не дают о себе знать, так как не приносят мучительной боли. В результате пациенты не обращаются к медикам, а их смерть становится для всех внезапной. Такую форму болезни специалисты называют вялотекущей. Онколог Михаил Мяснянкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что агрессивность рака зависит от биологии опухоли и от скорости метастазирования.

«У мужчин, прежде всего, вялотекущую форму может иметь рак предстательной железы. И во время развития этого заболевания, мужчина может просто не замечать симптомов, которые и говорят об этом злокачественном образовании. У женщин часто может протекать вялотекуще рак молочной железы. Это связано с тем, что женщина просто-напросто не обращалась на контрольные осмотры, не выполняла рекомендованные УЗИ молочных желез, маммографию и не занималась самообследованием», — сказал Михаил Мяснянкин.

Онколог заявил, что рак молочной железы — «не воздушный шар, ни с того ни с сего не надувается». По его словам, на развитие данного заболевания может уйти десять лет.

«Также вялотекущими могут быть те опухоли, которые локализуются в желудочно-кишечном тракте. На них отдельный акцент нужно делать. Поэтому обязательно своевременно при первых симптомах необходимо выполнять фиброгастроскопию и фиброколоноскопию», — подытожил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что существует три способа определить по глазам, есть ли у пациента рак легких. Британские ученые уверены, что о злокачественных новообразованиях в легких могут свидетельствовать три симптома.

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