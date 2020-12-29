Существует три способа определить по глазам, есть ли у пациента рак легких. Как сообщает издание Express, британские ученые уверены, что о злокачественных новообразованиях в легких могут свидетельствовать: внезапное опущение века, уменьшение размера зрачка глаза и размытое зрение. Первый и второй симптомы характерны для немелкоклеточного рака легкого — обычно они проявляются только на одной стороне лица.

Это может быть синдром Горнера, или окулосимпатический синдром. Он говорит о поражении симпатической нервной системы, вызванной конкретным видом онкологии.

Третий признак — нечеткое или двоящееся зрение — связывают уже с метастатическим раком легких. Как правило, при нем раковые клетки покидают пределы дыхательного органа и разносятся по всему организму через кровь или лимфу.

Есть и другие неочевидные симптомы рака легких — они более известны в медицинской среде. Это продолжительный кашель, боль в груди, затрудненное дыхание, необъяснимая потеря веса или аппетита. Также стоит обратиться к врачу при внезапных опуханиях лица, трудностях при глотании, изменении голоса и формы пальцев — обычно он словно удлиняются на концах.

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