Российские космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом с орбиты МКС

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Светлана Александрова
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Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков встречают 2021 год на Международной космической станции на расстоянии 400 километров от родной планеты.

Фото, видео: globallookpress.com © Roscosmos, 5-tv.ru

С Новым 2021 годом россиян и жителей всей планеты поздравили космонавты, находящиеся сейчас на расстоянии 400 километров от Земли. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков обратились ко всем с борта МКС.

«Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьезным испытанием для всей планеты. Но все мы жители Земли доказали — любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть — жизнь», — отметили они.

Обитатели орбитального дома напомнили, что 2020 год стал юбилейным для МКС — первый международный экипаж прилетел на станцию 20 лет назад. И с тех пор команды космонавтов отметили на МКС 20 новогодних праздников.

«Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное. Потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом!» — сказал Сергей Рыжиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новогодней благотворительной акции «Елка желаний», в которой принял участие Владимир Путин, исполнив мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а позже присоединились и некоторые члены правительства РФ.

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