«Сложно сказать правду?» — Анфису Чехову «прокатили» с работой на ТВ

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Анастасия Шадская
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Популярная телеведущая обиделась на телеканал из-за того, что ее обманули.

Фото, видео: Instagram @achekhova

Ведущая Анфиса Чехова рассказала, что недавно столкнулась с недобросовестной работой сотрудников одного из российских телеканалов. Она поведала об этом подписчиками в Instagram.

Недавно Чеховой предложили принять участие в новом телепроекте. Тематика была ей далека, но редакторы утверждали, что телеведущая идеально подойдет.

«Меня уверили, что мой пофигизм и неувлеченность этим вопросом — то, что нужно каналу. И назвали имена моих соведущих, сказали, что канал очень хочет меня в эту тройку», — написала Анфиса.

Она сняла видео для проб и стала ждать ответа. Вскоре с ней связалась девушка-редактор и сообщила, что съемки перенесли на январь, а отбор ведущих еще даже не начинали.

«Я конечно, вежливо посочувствовала, какой, мол, долгий канал, так мурыжить людей ожиданием. И все бы хорошо, но на ТВ я работаю с 1996 года! Так долго не живут! И миллион раз слышала все эти истории, и миллион раз не понимала, почему так сложно сказать правду!» — эмоционально добавила Чехова.

Ей удалось быстро «вычислить» ведущих, которые все же прошли отбор. И выбор продюсеров проекта кажется ей удачным.

«И если бы редактор честно мне сказала, я бы сказала: „Супер! Я тоже так считаю“, — пояснила Чехова. — Я адекватный человек, на телевидении работаю почти 25 лет, делала его изнутри, знаю, кто где лучше подходит, и никогда не обижаюсь на правду. Я считаю, что правда — это атрибут уважения».

Instagram @achekhova

Телезвезда была поражена случившимся и непрофессионализмом ряда своих коллег по цеху. Это не единственное ее разочарование последних лет. Недавно она призналась, что больше не верит астрологам после неудачного гадания по солярам.

Подписчики Анфисы поддержали удивленную телеведущую.

«Редактора на мыло! Сама не понимаю, почему люди предпочитают вранье вместо нормальной здоровой правды?»;

«Я за правду, терпеть не могу вранье и когда что-то не договаривают»;

«Тоже самое на собеседованиях. Ну, не подходит человек — скажите. Что мучить-то, мурыжить»;

«Со всем согласна. По-детски глупо», — написали они ей в комментариях.

Анфиса Чехова известна своей откровенностью на тему личной жизни. Она в одиночку воспитывает сына Соломона от брака с актером Гурамом Баблишвили. Недавно 43-летняя звезда призналась фанатам, что мечтает родить еще одного малыша.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, где обнаженная Анфиса Чехова в ванной попросила любить ее нежно.

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