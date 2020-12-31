🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 декабря, убывающая Луна в Раке сулит неспешную стабильность и успех в делах. Однако не стоит одалживать никому деньги и брать их в долг самому. Лучше провести этот день с близкими. День идеален для признаний в любви, любовных игр и заключения брака.

♈ Овен

Зачем искать повод для праздника и ждать специальную дату? Начинайте отмечать уже сейчас! И вообще, Овнам стоит научиться не откладывать радость на потом, а сразу отвечать Вселенной благодарностью за ее дары.

Космический совет: оцените все то хорошее, что с вами случилось в последнее время.

♉ Телец

Если бы только мечты сбывались, стоило их как следует сформулировать! Но Тельцам лучше отложить фантазии и взяться за дело, иначе мечты так и останутся мечтами. Зато точное понимание своих желаний поможет быстрее достичь цели.

Космический совет: пришла пора «запачкать руки» работой.

♊ Близнецы

С возрастом Близнецам, как и другим знакам зодиака, становится сложно оценивать происходящее с позиции новичка. Но отказ от собственного опыта порой может быть очень кстати. Попробуйте сделать что-то, даже если прошлые неудачи буквально кричать остановиться. Вы будете удивлены результатом!

Космический совет: перестаньте заранее ждать провала своих начинаний.

♋ Рак

Если вам стало сложно справиться с навалившимися делами на работе или проблемами дома, обратитесь за помощью, Раки. Лучше всего подойдет человек, которому вы доверяете. Он сможет со стороны оценить происходящее и дать по-настоящему дельный совет.

Космический совет: доверьтесь советам близкого человека.

♌ Лев

Звезды сулят Львам интересное сотрудничество и потенциально выгодные знакомства. Не бойтесь выступить инициатором — первым предложите обмен мнениями и общий проект. Если вы будете ждать в стороне, вашим мечтам и идеям не дано будет реализоваться.

Космический совет: вас ждет важная для вашего будущего встреча.

♍ Дева

Нелегко бывает принять свои недостатки и полюбить себя, несмотря на комплексы. Но для Дев наступило время, когда опираться на чужое мнение и свои страхи больше нельзя. Начните с небольшой похвалы себе каждый день — и однажды вы поймете, что все ваши страхи давно в прошлом.

Космический совет: полюбите себя.

♎ Весы

Наша жизнь не должна быть отражением чужих желаний. Весам нужно перестать думать о мнении окружающих и родных, переключиться на себя. Это поможет раскрыть скрытый потенциал и начать исполнять собственные мечты.

Космический совет: преодолейте созданные вашим разумом ограничения.

♏ Скорпион

Важный момент — нельзя всегда соглашаться с другими и идти у них на поводу, чтобы не испортить отношения с друзьями, коллегами или любимыми. Ваше мнение — то, что делает вас уникальными, Скорпионы. Не сдерживайтесь!

Космический совет: научитесь выражать собственную точку зрения.

♐ Стрелец

Минувший год был непростым для вас, Стрельцы. Но вы пережили его и теперь, в преддверии 2021 года, готовы начать что-то новое. Посмотрите на мир широко открытыми глазами — он все еще способен удивлять и приносить радость и новые знакомства.

Космический совет: самое время для любви.

♑ Козерог

Вы не сумеете угодить всем и добиться в этой жизни всех поставленных целей, Козероги. Попробуйте оценивать свои силы, прежде чем соглашаться на новое начинание. И научитесь отвечать отказом на просьбы. Вы удивитесь, но все это освободит вам место для чего-то нового. Вы сумеете достичь многого, если будете делать то, что вам действительно по плечу.

Космический совет: постарайтесь не переусердствовать.



♒ Водолей

Чем старше вы становитесь, тем чаще считаете себя правыми во всем, Водолеи. Но это не так. Попробуйте следовать принципу Сократа и признать — вы знаете, что ничего не знаете. Открывать мир заново и учиться каждый день может быть интересно в любом возрасте.

Космический совет: посвятите себя изучению неизведанного.

♊ Рыбы

Здоровье и хорошее самочувствие должны стать главными предметами ваших размышлений, дорогие Рыбы. Посетите терапевта, сходите к специалисту, пересмотрите свое питание. Необязательно делать все это одновременно — надо идти маленькими шагами к своей цели.

Космический совет: пора добавить в свою жизнь позитивные моменты.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака.