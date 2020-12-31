Онколог предупредил о связи между ношением шапок и развитием рака

Эксперт 5-tv.ru и врач онколог Михаил Мяснянкин прокомментировал мнение невролога Дмитрия Разумовского, который уверен, что каждая десятая шапка в России может быть опасной для здоровья и даже повышать риск развития рака у владельца.

Разумовский в течение пяти лет изучал связь между одеждой и онкологией, после чего пришел к выводу, что химические вещества, призванные поддерживать форму головного убора, могут вызвать появление опухоли.

Средства для чистки, долгого хранения, а также термообработка представляют не меньшую опасность. По словам невролога, которого цитирует VistaNews, зуд в волосистой части головы и выпадение волос — первые признаки появления доброкачественной опухоли. Еще одним симптомом может стать сильная головная боль.

«Всегда и во все времена онкологическое научное сообщество волновали вопросы профилактики рака, а также вопросы снижения факторов риска. Особое внимание уделяется в настоящий момент такому фактору риска как одежда. Действительно, одежда может содержать химические вещества, которые могут влиять на кожные покровы и вызвать не только аллергические изменения кожных покровов и дерматиты, но и предраковые состояния», — добавляет Мяснянкин.

Тем не менее, отмечает Михаил, для того, чтобы говорить о вреде головных уборов, необходимо иметь доказательную базу в виде результатов клинических исследований. К тому же способностью провоцировать нейрогенные опухоли обладают далеко не все вещества, которыми обрабатываются ткани для изготовления одежды.

«Однако же я более чем уверен, что производитель шапки прошел все необходимые стадии регистрации своего изделия, все химические анализы были проведены на должном уровне и для исключения онконастороженности были даны необходимые документы. Поэтому, если мы говорим, что тот или иной вид одежды может вызвать онконастороженность, достаточно просто посмотреть, где это было произведено и сопутствующую документацию», — поясняет Мяснянкин.

Чтобы не беспокоиться о своем здоровье после приобретения нового головного убора, считает эксперт, достаточно ознакомиться с разрешающей реализацию изделия документацию. Покупая товары в сертифицированных магазинах, можно быть более уверенным, что они произведены по современным и безопасным для человека технологиям.

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