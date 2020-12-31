Жена Грачевского призвала россиян молиться о здоровье мужа — видео
По словам Екатерины Белоцерковской, худрук «Ералаша» находится в стабильно тяжелом состоянии.
Фото, видео: Instagram @belotserkovskaia_official
Супруга художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского призвала россиян молиться о здоровье мужа. Актриса и певица Екатерина Белоцерковская опубликовала в разделе сторис своего аккаунта в Instagram видео, на котором рассказала о состоянии знаменитости.
По ее словам, в настоящий момент Борис Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Кинорежиссер и сценарист в сознании, разговаривает и читает публикации в СМИ.
«Я вынуждена выйти и сказать прямо, так как пресса пишет, что произошли ухудшения. Ухудшений на данный момент нет! <…> Мой муж, действительно, находится в больнице на лечении. Я на всю страну прошу молиться о его здоровье! Врачи 52-й больницы делают все, состояние тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось!» — заявила Екатерина Белоцерковская.
Супруга Бориса Грачевского призвала подписчиков пожелать худруку «Ералаша» скорейшего выздоровления. Екатерина Белоцерковская отметила, что несоответствующие действительности материалы в прессе могут только ухудшить состояние мужчины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больнице подтвердили перевод Бориса Грачевского в реанимацию.
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