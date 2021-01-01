Нумеролог рассказала, как сложится судьба внучки Валерии, рожденной 01.01.2021

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 020

Девочка появилась на свет у Арсения и Лианы Шульгиных спустя несколько часов после боя курантов.

Фото, видео: Instagram @valeriya

Дата рождения может повлиять на то, как сложится судьба человека. Родившаяся в новогоднюю ночь внучка певицы Валерии будет сильной личностью, но ее ожидают и определенные трудности с этим связанные. Нумеролог Валерия Невлер рассказала, что цифры говорят о будущем девочки.

«Аспект удачливости будет очень сильный. Фактически на том уровне, когда ты только подумал, и пространство уже закручивается на исполнение твоих мыслей», — отметила эксперт.

5-tv.ru

Девочка не будет бояться делать шаги на пути к желаемому и проявлять инициативу — об этом говорит «четверка» в секторе «семья».

«Она будет очень женственной, яркой, привлекающей внимание», — пояснила Невлер.

При этом внучка Валерии может вырасти капризной, как и многие люди, которые родились после 2000 года. В детстве это будет восприниматься окружающими как избалованность, а во взрослом возрасте — как проявление флирта. У девочки есть склонность к сильному логическому мышлению и даже гениальности, но это может сыграть и злую шутку. Таким людям сложно найти себе партнера, равным по интеллекту.

«Придирчивость определенная, на грани того, что одна ошибка допущена человеком, и уже нет желания дальнейшего общения», — пояснила нумеролог.

Две «пятерки» в «логике» говорят о том, что человек может не замечать хороших моментов, которые с ним происходят.

Как писал 5-tv.ru ранее, у сына певицы Валерии Арсения и его супруги Лианы в ночь на 1 января родилась девочка. Имя малышки пока держат в тайне. Иосиф Пригожин, считает, что она доживет до XXII века.

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