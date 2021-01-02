🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 января, убывающая Луна в Льве благоволит общению и развлечениям. Вечеринки в этот день просто обречены на успех. Также сегодня может проявиться склонность к авантюрам и повыситься необдуманная рискованность.

♈ Овен

В этом году мантра Овнов — «живите здесь и сейчас». Научитесь отпускать свое прошлое. Это поможет вам открыться тому, что готовит будущее. Сегодня не стоит вспоминать былые обиды. Проведите день на позитиве.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

♉ Телец

Тельцов сегодня интересуют только дела сердечные. Позвольте себе принять любовь, которую вы так свободно отдавали другим. Звезды напоминают, что вы заслуживаете к себе такого же хорошего отношения, каким вы делитесь с окружающими.

Космический совет: почувствуйте любовь.

♊ Близнецы

Проблема Близнецов в том, что вы слишком сильно концентрируетесь на материальном мире. Не стоит так держаться за вещи. Они не добавят вам энергии. Звезды советуют ослабить хватку. В отношениях стоит перенаправить внимание с «меня» на «мы». Делитесь своей любовью, и она вернется.

Космический совет: думайте не только о себе.

♋ Рак

Ракам сегодня стоит покопаться в себе. Есть там что-то темное, что мешает развиваться и двигаться дальше. За ответом можно обратиться к своему жизненному опыту. Он подскажет, как сделать свои слабости сильной стороной.

Космический совет: обратитесь за помощью к своему жизненному опыту.

♌ Лев

Детский опыт формирует нас и делает такими, какие мы есть. Любовь, которую вы получили, продолжает быть частью вашей истории, определяющей динамику отношений с другими людьми. Тяжелые воспоминания сегодня могут снова проявиться, заставляя вас чувствовать себя уязвимыми. Как бы сложно это ни было, взгляните на данность с другой точки зрения.

Космический совет: освободитесь от привязанности к прошлому.

♍ Дева

Сегодня Девам не стоит стесняться просить помощи. Если все советы из книг опробованы, а дела так и не сдвинулись с мертвой точки, значит пришло время поддержки окружающих. Если же дела идут в гору, этот день поможет насладиться успехом.

Космический совет: не бойтесь попросить помощи у окружающих.

♎ Весы

У Весов всегда есть возможность вернуться в прошлое, чтобы смириться с тем, что произошло, и принять, наконец, решение двигаться дальше. Звезды напоминают, что прошлое не определяет вас. Это делают действия. Настало время изменить порядок вещей.

Космический совет: ваш выбор определяет вашу реальность.

♏ Скорпион

Звезды говорят, что вы зашли в тупик. Пора искать новый способ, как побороть трудности. А еще пришло время воплощать свои мечты в реальность. Позитивное мышление поможет справиться с любыми проблемами. Главное, верить в себя.

Космический совет: верьте в себя.

♐ Стрелец

Если в вашей жизни наступил момент, когда трудности заставляют усомниться в выборе, вспомните, как прекрасно то, ради чего вы двигаетесь. Препятствие — это путь. Ваша Вселенная организовала данные обстоятельства, чтобы помочь вырасти. Не бойтесь смотреть в лицо тому, что стоит на вашем пути. Преданность делу помогут добиться успеха.

Космический совет: продолжайте идти вперед, сейчас не время сдаваться.

♑ Козерог

Несмотря на то, что все выглядит как провал и кажется, что найдется миллион причин, по которым все и дальше пойдет не по плану, вы чувствуете себя оптимистичнее, чем раньше. Колесо фортуны скоро повернется в вашу пользу. Надежда и вера могут сделать 2021 год поистине волшебным.

Космический совет: фортуна скоро улыбнется вам.

♒ Водолей

Начните год с письма самому себе. Определи цель и пропишите план действий. В процессе вы поймете, что творческие решения, которые вы ищете, находятся на поверхности. Найдите наставника или вдохновителя, который поможет воплотить мечты в реальность.

Космический совет: напишите письмо будущему успешному себе.

♊ Рыбы

Проведите время с самым важным человеком в жизни — с собой. Хотите весь день лежать в постели и пить какао — так и сделайте. Тянет на великие дела — займитесь ими. Звезды советуют вам искать вдохновение в книгах и кулинарии. Сегодня вашей целью может стать духовное развитие и спокойствие.

Космический совет: кофе и книги сделают этот день волшебным.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака.