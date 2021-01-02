Утро доброе? ТОП-5 фото звезд, переживших новогоднюю ночь
У них все, как у простых людей: недоеденное оливье, похмелье и яркие воспоминания о бурном празднике.
Фото, видео: depositphotos, Instagram.com
Утро добрым не бывает, тем более, когда это утро 1 января. Российские звезды доказали правдивость высказывания оригинальными публикациями в социальных сетях. Шикарные прически, отличный мейк и стильные наряды сменились размазанной тушью на глазах, пижамами и остатками праздничного оливье в тарелках. 5-tv.ru собрал пять самых ярких посленовогодних снимков богатых и знаменитых.
Кристина Асмус, судя по всему, уснула в блестящем колпаке Деда Мороза и хорошем настроении, а проснулась, как и многие отмечавшие, в шоке от своего внешнего вида. Девушка решила узнать, как дела у ее подписчиков. Те оказались немногословны.
«Так же»;
«Нормально»;
«Отлично выглядишь»;
«Кристина подавлена?»
«Точно, что доброе утро», — написали фанаты актрисы.
Утренний образ Насти Ивлеевой не сильно отличается от внешнего вида Асмус. Девушка решила отшутиться в свойственной для себя манере. Она попросила подписчиков вернуть ей лицо, которое она, видимо, потеряла в процессе бурной гулянки. Блогер узнала у подписчиков, есть ли среди них кто-то живой.
«Главное, что веснушки не отпали, все на месте»;
«Я такая же утром проснулась, улыбнулась и потом увидела себя в зеркало с черными глазами и с морем блесток по всему лицу»;
«У меня точно такая же ситуация. Можно обратно нормальное лицо?» — поделились подписчики Ивлеевой.
Александр Ревва решил не отставать от дам и показал себя «до» и «после» вечеринки. На снимке с 31 декабря Ревва бодр, свеж и строен. Новогодняя ночь поменяла шоумена практически до неузнаваемости. Он пожелал своим поклонникам беречь себя, ведь впереди еще много выходных.
«Фото удачное. У меня утром замок на платье не сошелся так и ушла с открытой спиной»;
«Жизненно»;
«Огонь фото, я тоже так проверяю, на что я еще способна», — сказали пользователи сети.
А вот гимнастка Дарья Спиридонова провела праздник не в стенах своей городской квартиры, а на Мальдивах. Поэтому ее утренний снимок не с «помятым» лицом в кровати, а с пальмы. Подписчики отметили, что спортсменка повисла на ней, словно леопард. Такому утру 1 января можно позавидовать.
«На Мальдивах круто. С новым годом»;
«Новый год без снега, словно брачная ночь без невесты»;
«Идеально описывает состояние»;
«Жгучее фото», — написали фанаты гимнастки.
Екатерина Шпица показала своим поклонникам новогоднюю версию челленджа Follow me. Актриса в пушистой пижаме вооружилась ложкой и «потащила» оливье за собой в новый год. «Оливье и тут и там» — девиз этого утра. Подписчики не смогли пройти мимо такого оригинального снимка и заполнили комментарии смайлами и позитивными подписями.
«Не скромная розеточка для салата»,
«Такая картина в каждом доме страны»,
«Размер тарелочки мне нравится», — поддержали Екатерину поклонники ее творчества.
Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин опубликовал видео с новогодней вечеринки с женой Аллой Пугачевой и друзьями-звездами. Они зажигали под песню группы «Кино».
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