Утро доброе? ТОП-5 фото звезд, переживших новогоднюю ночь

Утро добрым не бывает, тем более, когда это утро 1 января. Российские звезды доказали правдивость высказывания оригинальными публикациями в социальных сетях. Шикарные прически, отличный мейк и стильные наряды сменились размазанной тушью на глазах, пижамами и остатками праздничного оливье в тарелках. 5-tv.ru собрал пять самых ярких посленовогодних снимков богатых и знаменитых.

Кристина Асмус, судя по всему, уснула в блестящем колпаке Деда Мороза и хорошем настроении, а проснулась, как и многие отмечавшие, в шоке от своего внешнего вида. Девушка решила узнать, как дела у ее подписчиков. Те оказались немногословны.

«Так же»;

«Нормально»;

«Отлично выглядишь»;

«Кристина подавлена?»

«Точно, что доброе утро», — написали фанаты актрисы.

Instagram @asmuskristina

Утренний образ Насти Ивлеевой не сильно отличается от внешнего вида Асмус. Девушка решила отшутиться в свойственной для себя манере. Она попросила подписчиков вернуть ей лицо, которое она, видимо, потеряла в процессе бурной гулянки. Блогер узнала у подписчиков, есть ли среди них кто-то живой.

«Главное, что веснушки не отпали, все на месте»;

«Я такая же утром проснулась, улыбнулась и потом увидела себя в зеркало с черными глазами и с морем блесток по всему лицу»;

«У меня точно такая же ситуация. Можно обратно нормальное лицо?» — поделились подписчики Ивлеевой.

Instagram @_agentgirl_

Александр Ревва решил не отставать от дам и показал себя «до» и «после» вечеринки. На снимке с 31 декабря Ревва бодр, свеж и строен. Новогодняя ночь поменяла шоумена практически до неузнаваемости. Он пожелал своим поклонникам беречь себя, ведь впереди еще много выходных.

«Фото удачное. У меня утром замок на платье не сошелся так и ушла с открытой спиной»;

«Жизненно»;

«Огонь фото, я тоже так проверяю, на что я еще способна», — сказали пользователи сети.

Instagram @arthurpirozhkov

А вот гимнастка Дарья Спиридонова провела праздник не в стенах своей городской квартиры, а на Мальдивах. Поэтому ее утренний снимок не с «помятым» лицом в кровати, а с пальмы. Подписчики отметили, что спортсменка повисла на ней, словно леопард. Такому утру 1 января можно позавидовать.

«На Мальдивах круто. С новым годом»;

«Новый год без снега, словно брачная ночь без невесты»;

«Идеально описывает состояние»;

«Жгучее фото», — написали фанаты гимнастки.

Instagram @dashkoy83

Екатерина Шпица показала своим поклонникам новогоднюю версию челленджа Follow me. Актриса в пушистой пижаме вооружилась ложкой и «потащила» оливье за собой в новый год. «Оливье и тут и там» — девиз этого утра. Подписчики не смогли пройти мимо такого оригинального снимка и заполнили комментарии смайлами и позитивными подписями.

«Не скромная розеточка для салата»,

«Такая картина в каждом доме страны»,

«Размер тарелочки мне нравится», — поддержали Екатерину поклонники ее творчества.

Instagram @katerinashpitsa

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин опубликовал видео с новогодней вечеринки с женой Аллой Пугачевой и друзьями-звездами. Они зажигали под песню группы «Кино».