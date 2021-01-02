Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами»

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Анна Васильева
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Музыкант считает, что нашим звездам повезло меньше, чем западным.

Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами»

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Сравнивая шоу-бизнес в России и на Западе, Леонид Агутин назвал российских исполнителей «нищебродами». Об этом артист заявил в интервью изданию «Собеседник».

«Отличие понятно — в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы — бедны, мы — нищеброды», — сказал певец.

Леонид Агутин добавил, что на Западе иной уровень вложений в шоу-бизнес. По его мнению, их эстрада — международная, а российская «варится только внутри своего рынка». Поэтому и денег здесь меньше. Также Агутин уточнил, что до пандемии новой коронавирусной инфекции артисты нашей страны «серьезно придвинулись к мировому уровню» и сейчас российских исполнителей можно ставить примерно на один уровень со звездами Италии и Испании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин похвастался статуэткой «Виктория» за лучший онлайн-концерт года. В этой номинации артист обошел Полину Гагарину, певицу LOBODA, мероприятие VK Fest 2020 и Большой концерт «Мы вместе» в поддержку врачей, борющихся с COVID-19.

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