Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами»

Сравнивая шоу-бизнес в России и на Западе, Леонид Агутин назвал российских исполнителей «нищебродами». Об этом артист заявил в интервью изданию «Собеседник».

«Отличие понятно — в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы — бедны, мы — нищеброды», — сказал певец.

Леонид Агутин добавил, что на Западе иной уровень вложений в шоу-бизнес. По его мнению, их эстрада — международная, а российская «варится только внутри своего рынка». Поэтому и денег здесь меньше. Также Агутин уточнил, что до пандемии новой коронавирусной инфекции артисты нашей страны «серьезно придвинулись к мировому уровню» и сейчас российских исполнителей можно ставить примерно на один уровень со звездами Италии и Испании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин похвастался статуэткой «Виктория» за лучший онлайн-концерт года. В этой номинации артист обошел Полину Гагарину, певицу LOBODA, мероприятие VK Fest 2020 и Большой концерт «Мы вместе» в поддержку врачей, борющихся с COVID-19.