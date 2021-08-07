Вассерман назвал две страны, способные развязать Третью мировую войну

Известный интеллектуал, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман дал свой прогноз на 2021 год. В своем блоге на сайте РЕН ТВ телеведущие отметил, что в этом году надо уделить пристальное внимание США и Турции.

«Там заваривается Третья мировая. Хорошо бы ее избежать…» — подчеркнул Вассерман.

По словам журналиста, президент Турции Тайип Эрдоган «американцам не нравится только потому, что ведет себя точь-в-точь как американец».

«Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза — возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной СГА волны переворотов „арабская весна“, да еще разбавить их тысячами террористов», — заявил Вассерман.

Прогноз политического консультанта коснулся и развития событий на Украине в наступившем году. Вассерман уверен, что «наставлять на путь истинный» наших ближайших соседей будет США.

«По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит укровоенных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ», — отмечает блогер.

Кроме того, по мнению Анатолия Вассермана, Россия в общей сложности до конца года будет продолжать бороться с пандемией коронавируса.

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