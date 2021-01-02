Страдающий раком Юдашкин отметил Новый год в доме Пугачевой и Галкина

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Рита Цветкова
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Несмотря на тяжелое заболевание — рак пищевода — модельер не отказался от праздничной вечеринки в кругу друзей.

Страдающий раком Юдашкин отметил Новый год в доме Пугачевой и Галкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Известный российский модельер Валентин Юдашкин несмотря на диагностированный рак пищевода не пропустил новогоднюю вечеринку в доме юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой.

На празднике также побывали композитор Игорь Николаев, певица Юлия Проскурякова и светская львица Ида Достман. Маэстро Юдашкин пришел с женой и топ-менеджером своего модного дома Мариной. Примадонна с супругом устроили праздник для самых близких друзей — в социальных сетях Максим Галкин опубликовал фото счастливых гостей.

Instagram @maxgalkinru

На фотографии юмориста модельер выглядит похудевшим, но все же радостно улыбается. Подписчики Галкина обсуждали внешний вид Юдашкина: несмотря на информацию об очередном недавно пройденном курсе химиотерапии, дизайнер выглядит свежо и бодро. Как пишет ФАН, Юдашкин уже более четырех лет борется с онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пугачева с подругами станцевала под хит группы «Кино» на новогодней вечеринке, а также предлагал проголосовать за лучшую елку, украшенную звездами российского шоу-бизнеса.

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