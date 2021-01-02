Наш Ихтиандр: как сложилась жизнь Владимира Коренева

Актер Владимир Коренев, прославившийся по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», умер 2 января на 81-м году жизни. Причиной его смерти стал коронавирус. Об этом сообщила дочь народного артиста РФ Ирина. Как сложилась жизнь Владимира Коренева — в материале 5-tv.ru.

Детство и первые шаги в театре

Будущий актер родился в 1940 году в Севастополе, за год до начала Великой Отечественной войны. В первые годы его жизни в стране был голод, что серьезно подкосило детское здоровье. Будущий Ихтиандр перенес оспу и рахит, он постоянно и тяжело болел. Лучше стало только во время учебы в средней школе.

Отец Коренева Борис Леонидович служил на флоте, поэтому семья часто переезжала. Помимо Севастополя, они побывали в украинском Измаиле и эстонском Таллине, где мальчику повезло оказаться одноклассником будущей актрисы Ларисы Лужиной. Она пригласила его играть в драмкружке Ивана Россомахина — там не хватало мальчиков.

Кружок оказался передовым — дети играли в настоящем театре и ставили почти профессиональные спектакли. Из воспитанников кружка более десяти человек стали знаменитостями.

Учеба и счастливый билет на дно

Владимир Коренев решил стать актером еще в школьные годы. Он поступил в ГИТИС, на последнем курсе которого предложил получил предложение о съемках в «Человеке-амфибии». Режиссер Владимир Чеботарев искал неизвестного актера с открытым и чистым взглядом — его покорили глаза Коренева. Так тот стал Ихтиандром — настоящим секс-символом всего СССР.

На съемках Кореневу пришлось нелегко — много подводных сцен и большие нагрузки привели к тому, что стройный актер катастрофически сбрасывал вес. Несколько раз его жизнь висела на волоске — то барахлил скафандр, то тяжелая цепь едва не утянула на дно. К счастью, летом 1961 года съемки успешно завершились.

Картина вышла в прокат годом позже. Поддержку ленте оказала тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева — она была уверена, что приключенческую драму ждет оглушительный успех. Так и случилось. Для всех на долгие годы Коренев стал Ихтиандром.

Было или нет? Романы и семья

Многие зрители подозревали, что у Коренева был роман с молодой актрисой Анастасией Вертинской, с которой он познакомился во время съемок «Человека-амфибии». Пара отлично смотрелась на экране, но за камерой все обстояло иначе — Анастасия была еще школьницей, а сам Владимир был женат.

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Единственной любовью актера стала его супруга — актриса Алевтина Константинова. Они поженились как раз в 1961 году, и съемки «Человека-амфибии» стали для них медовым месяцем. Несмотря на обожание женщин, которые мешками слали письма с признаниями в любви Кореневу, в его жизни не было романов ни с кем, кроме жены.

Ранний брак (Коренев женился в 21 год) помог актеру удержаться от множества соблазнов. Вместо них у него была верная жена, а потом появилась маленькая дочь Ирина. Кстати, Ирина пошла по стопам родителей и сама стала актрисой. А вот ее сын Егор (внук Коренева) решил изменить актерской традиции и выучился на экономиста.

В 2016 году внезапно появились новости о том, что у Коренева есть «вторая семья». Ею себя назвала группа женщин, появившаяся на передаче «Пусть говорят». Дамы утверждали, якобы у Владимира был короткий роман с некой Натальей Ивановой, результатом которого стало рождение девочки. Через 40 с лишним лет она решила встретиться с отцом, чтобы рассказать ему о множестве «родственников».

Сам Коренев на эти слухи не стал даже реагировать, отмечает «Утро.ру». А вот его дочь Ирина позже говорила, что будь это правдой, никогда не осудила бы отца за ошибку молодости. Она была бы рада сестре, но не верила, что рассказанная на телевидении история может быть хоть отчасти правдивой.

Карьера в театре и кино

Владимиру Кореневу было нелегко избавиться от амплуа Ихтиандра. В 1961 году он с женой стал членом труппы Московского драматического театра имени К. С. Станиславского — теперь он носит название Электротеатр «Станиславского». Там он и служил до конца своих дней.

В первые годы после выхода фильма «Человек-амибия» выход Коренева на сцену всегда вызывал бурные овации — это мешало играть и ему, и его коллегам. Однако постепенно поклонники полюбили артиста и за другие роли. Тем более, что Коренев был одним из ведущих актеров труппы.

До 2015 года Коренев также преподавал в Институте гуманитарного образования и информационных технологий, но потом факультет театрального искусства там закрыли.

Помимо театра и роли Ихтиандра, фанаты помнят Владимира Коренева по роли художника в фильме «Дети Дон Кихота», Валентина в ленте «Победитель», Хуана в картине «Много шума из ничего» и других фильмах.

РИА Новости /ЕвгенийОдиноковв

Смерть

Владимир Коренев умер на 81-м году жизни в Москве от последствий коронавируса. Дочь Ирина рассказала, что отец тяжело переносил заболевание и в итоге оказался в красной зоне госпиталя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Коренев был не только гениальным актером, но и уникальным человеком. Об этом сообщила его близкая подруга Лариса Лужина.