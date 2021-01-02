Умер звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев
Народный артист РФ скончался на 81-м году жизни из-за коронавируса.
Фото: Kino-teatr.ru
Умер звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев. Народный артист РФ скончался из-за коронавируса. Ему было 80 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова дочери артиста Ирины Кореневой.
«Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне», — уточнила она.
Владимир Коренев прославился, исполнив главную роль в фильме «Человек-амфибия». Роль Ихтиандра сделала его мечтой миллионов девушек по всему Советскому Союзу. Также он снимался в таких картинах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и многих других.
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