Гений из России: ТОП-5 неожиданных фактов о Владимире Кореневе

Звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев был удивительным человеком, нежным, добрым, отзывчивым, отмечают его друзья и близкие. Актер никогда не жалел времени на дорогих людей, трудился на благо развития культуры и во имя зрителя. Он не любил говорить о личном, оставляя все самое сокровенное себе.

Сегодня 5-tv.ru раскроет ТОП-5 самых неожиданных и малоизвестных фактов о гении искусства.

Для будущих поколений

Kino-teatr.ru

Всю свою жизнь Коренев посвятил кинематографу и театру. Казалось, что у этого актера совсем нет времени на личные дела. Удивительно: но успевал гений не только решать семейные вопросы, но и писать книги.

Накануне своего 80-летия Владимир Борисович признался, что сел за детективный роман с началом пандемии. Сюжет его будет очень интересным, обещал народный артист РФ, однако о подробностях умолчал. Известно лишь, что актер планировал разделить произведение на две книги. Название каждой — отсылка к китайской мудрости «Камни прошлого — это ступени будущего», где каждая часть фразы — наименование первой и второй части романа соответственно.

«Как пандемия закончится, так и я закончу роман. У меня начнется другая работа — в театре. Я должен успеть уложиться до этого времени», — делился с ТАСС Коренев, не подозревая, что сам станет жертвой коварного COVID-19.

Голливуд в шоке!

www.globallookpress.com / Famous

После выхода в свет фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев, исполнивший роль Ихтиандра, снискал небывалую славу. Причем не только на родине, но и за ее пределами. Так как одним из известнейших ярых поклонников картины до сих пор является американский кинорежиссер Квентин Тарантино.

Однажды, в разгар пресс-конференции в России, Квентин открыто заявил, что картину с участием Коренева он обожает больше всех других советских фильмов. Узнав об этом, «Ихтиандр» немного засмущался.

«Фильм, по-моему, и вправду вышел симпатичный. <…> Тарантино, один из самых смелых, интересных художников в мировом кинематографе, человек, на которого равняются. Так что его похвала — это комплимент», — смеясь, прокомментировал слова режиссера из Голливуда в интервью MK.RU Владимир Борисович.

Любимец Гагарина

РИА Новости

Мало кому известно, что Коренев водил дружбу с легендарным российским космонавтом Юрием Гагариным. Для человека из науки театральная жизнь была чем-то недосягаемым и притягательным одновременно. Советский летчик всегда, чем мог, помогал артистам. Сыграл ключевую роль он и в судьбе «Ихтиандра».

Коренев работал в театре имени Станиславского. Как-то труппа планировала показать спектакль «Палуба» по пьесе Леонида Зорина. Сюжет прост и понятен: в центре внимания — любовь молодой девушки к женатому мужчине. Ежедневные репетиции, генеральный прогон, который посмотрел сам Гагарин, и вдруг актеры узнают, что постановку запретили демонстрировать по «морально-этическим соображениям».

«Юра не знал, что спектакль было решено отменить. Встретив где-то министра культуры Фурцеву, на ее вопрос: „Что последнее вы видели в театре?“, Гагарин на голубом глазу ответил: „Был в Театре Станиславского на генрепетиции спектакля ‚Палуба‘. Замечательно!“. Говорят, рядом с Фурцевой стоял тот самый чиновник, который запретил спектакль. Он не посмел возразить: „Палуба“ была спасена!» — рассказывал Коренев.

Тайная семья

РИА Новости / Михаил Фомичев

В 2016 году неизвестная женщина обратилась в редакцию программы «Пусть говорят» с известием: она — мать дочери Владимира Коренева. Некая Наталья Иванова уверяла, что якобы познакомилась с легендарным актером в доме отдыха «Елочка» в Подмосковье. Страсть вспыхнула мгновенно, однако как такового романа не случилось. Через время женщина узнала, что ждет от гения малышку.

Спустя 43 года после той роковой встречи Наталья объявилась и обратилась к Владимиру Борисовичу с просьбой признать внебрачную наследницу Евгению. К слову, за все то время, пока «отец» жил своей жизнью, «дочка» подросла, родила девочку по имени София, а та, в свою очередь, совершенно недавно подарила миру еще одну девочку.

Комментировать заявления тайной «любовницы» из прошлого Коренев не стал, передает «Экспресс газета».

Предан семье и профессии

Instagram @i.koreneva

Владимир Коренев из тех людей, кого принято считать однолюбами. Касается это не только выбора дамы сердца, но и профессии.

1961 год для актера был символичным: окончив ГИТИС, он поступил на службу в театр имени К. С. Станиславского. Ему гений искусства посвятил более полувека. Одной из наиболее ярких ролей Коренева стал Робин Гуд в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской.

В том же 1961-м Владимир Борисович сделал предложение коллеге по цеху — Алевтине Константиновой. Их союз был поистине счастливым. В 1966 году женщина подарила любимому дочку Ирину, которая впоследствии пошла по стопам родителей. Дорогая Аля была рядом с Владимиром Борисовичем до самого конца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе гениального актера Владимира Коренева.