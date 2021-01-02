Начался новый, 2021 год, и напуганным катаклизмами и пандемией люди хотели бы знать, к чему готовиться. Тем более, что у Нострадамуса и Ванги было несколько зловещих предсказаний, которые можно отнести как раз к 2021 году.

Ясновидящая и маг Татьяна Светлая объяснила в беседе с 5-tv.ru, как можно интерпретировать эти слова, и что показывают карты на год металлического Быка.

Младенец с уродствами

На 2020–2025 годы Нострадамус предсказывал появление некоего ребенка с пугающими уродствами. Однако Татьяна Светлая предостерегла всех от буквальной трактовки. На самом деле речь может идти не о младенце, а о нашей Земле.

«Можно сказать, что сама планета — колыбель человечества, некий ребенок, и он затягивается в некую туманную дымку, — сказала маг. — Может быть, это и имел в виду Нострадамус, видя какие-то катаклизмы, которые придут в 2021 году».

Но вслед за дымкой карты показали период прояснения, когда на земном шаре засияют меридианы, подобные линиям золотого сечения. Это может говорить о том, что вслед за проблемами придет нечто хорошее

«Это своеобразная защита, золотые линии меридианов — и частично негативное предсказание в принципе уходит», — пояснила Светлая.

Лекарство от онкологии

Ванга примерно на 2021 год предсказала появление долгожданного лечения от рака. И карты Татьяны говорят, что болгарка почти не ошиблась.

«У меня выходит, что найдется такое лекарство. Единственное — это будет несколько позже, спустя три года», — добавила ясновидящая.

Год плодородия

Пояснила Татьяна и увиденного в видении быка — не серебристого, а мощного молодого самца черного цвета. В какой-то момент его окутает серая пыль, но затем он сбросит ее с себя и вновь станет сильным и надежным.

«Так как бык молодой, видимо, решится проблема демографического кризиса. Будет достаточно много рождений, устроенных пар. Те, кто создаст пары в начале года, приобретут достаточно долгую совместную жизни и у них родится не один ребенок в браке», — уверена Светлая.

Прогноз на 2021 год

Также Татьяна убеждена, что в 2021 году не последнюю роль в жизни планеты будут играть страны, расположенные на экваторе. Но как именно они будут замешаны в мировых событиях, пока непонятно.

Ясновидящая посоветовала всем не бояться страшных предсказаний прошлого на 2021 год. Одни карты могут показать только беду, а другие — добро. Это нивелирует негатив и позволяет человечеству в большинстве своем вести спокойную жизнь.

Чтобы 2021 год был удачным, стоит больше времени проводить на природе у открытых водоемов. А так же, как только это станет возможным, отправляться в путешествия.

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