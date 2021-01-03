Отмечающая Новый год мать не заметила, что ребенка разорвали собаки

Затянувшееся празднование Нового года закончилось трагедией в городе Ивантеевка Московской области. Сторожевые собаки разорвали 11-летнего ребенка, решившего покормить животных соседей, пока его мать вместе с хозяевами цепных псов отмечали праздник.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», дама с тремя детьми пришли в гости к соседям встречать Новый год. Празднование затянулось, дети оставались без присмотра. В какой-то момент 11-летний мальчик решил покормить собак гостеприимных хозяев. Сторожевые псы, среди которых были немецкие овчарки и алабаи, набросились на ребенка и загрызли его насмерть. По данным Telegram-канал, мать не сразу заметила исчезновение ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области факт гибели ребенка 2009 года рождения подтвержден, однако подробности трагедии не уточняются, сообщает ТАСС.