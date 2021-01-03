«Не покупайте в обменниках»: финансист рассказал, как выгоднее всего поменять валюту

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Марина Неруцких
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Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов назвал несколько правил, позволяющих приобретать валюту с максимальной выгодой.

«Не покупайте в обменниках»: финансист рассказал, как выгоднее всего поменять валюту

Фото: depositphotos

Желающим выгодно приобретать валюту, необходимо соблюдать несколько несложных правил. Их приводит агентство «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова.

Эксперт, в первую очередь, посоветовал отслеживать динамику курсов и наблюдать за тенденциями. Это позволит делать свои прогнозы относительно поведения рубля в недалеком будущем. Как отмечает Иванов, когда человек может предсказать в какую сторону двинется отечественная валюта — окрепнет к доллару или, наоборот, потеряет свои позиции — это позволит обеспечить свободу маневра.

Также исполнительный директор Klopenko Group советует взять за правило регулярно приобретать валюту — не менее одного раза в месяц. При этом эксперт отмечает, что на исходе месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро. Это связано с наступлением период налоговых выплат у компаний-экспортеров РФ.

Иванов рекомендует никогда не покупать иностранную валюту на все доступные средства. Так при наступлении особых обстоятельств, когда будет нужда в деньгах, вы потеряете на продаже.

И еще один совет от Дмитрия Иванова привело издание. Не стоит приобретать валюту в обменниках, лучше сделать это на бирже. Тогда доллары и евро можно будет купить по максимально выгодному курсу. Правда, данный способ хорош лишь в случаях регулярных и крупных покупок.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы эксперта, который рассказал, когда лучше всего зарабатывать на рубле.

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