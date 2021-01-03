Есть противопоказания: кому нельзя ставить вакцину от COVID-19?

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Рита Цветкова
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Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса.

Есть противопоказания: кому нельзя ставить вакцину от COVID-19?

Фото: www.globallookpress / David Tanecek

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По словам эксперта, в первую очередь нельзя ставить прививку при простудах, так как ОРВИ приводит к временному ослаблению иммунитета. Правильный момент для инъекции нужно выбрать и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

«У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний», — отметил доктор.

Противопоказанием является злоупотребление алкоголем за три дня до вакцинации и в течение трех дней после нее. Любую тяжелую пищу и фастфуд также стоит исключить из рациона в этот период. Людям с проблемами с давлением важно проявить собранность и не волноваться перед инъекцией. Поэтому психологическая подготовленность к процедуре не менее важна.

«Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — цитирует Тимакова РБК.

Инфекционист предупредил аллергиков и людей, склонных к повышению температуры тела о необходимости за день до прививки и на следующий день после нее принять антигистаминный препарат или жаропонижающее, например, парацетамол.

В мире зафиксировано 84,1 миллиона случаев инфицирования СOVID-19. От последствий заболевания скончались 1,83 миллиона человек. Первые случаи инфицирования COVID-19 на территории КНР были отмечены в городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу объектом «главного удара» пандемии в РФ.

Тема:
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