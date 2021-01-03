Соседка рассказала о хозяйке питомника, где собаки разорвали мальчика

Соседка владелицы питомника в подмосковной Ивантеевке, где псы разорвали ребенка, рассказала о жизни рядом с таким учреждением. В беседе с 5-tv.ru пожилая женщина по имени Галина призналась, что хозяйка дома часто выпивает.

«Да, у них питомник был. Сейчас я не знаю. Там же хозяин был, когда их выращивали, другой хозяин, мне кажется, был, а сейчас-то вон (владелица питомника — Прим.ред.) алкашка. Там лают собаки! Сейчас-то не знаю, не слышно. Мы тут свою не пускаем», — сказала она.

Пенсионерка рассказала, что собаки вовсе не сидят в клетках и вольерах. В прошлом они часто выбегали на дорогу и пугали местных жителей и других собак. Соседи даже думали писать заявление в полицию. Но Галина понятия не имела, что эти псы реально могут кому-то навредить. Новость же о том, что они загрызли ребенка и вовсе повергла ее в шок.

«Да что вы! У меня даже мурашки по коже. Да, у них иногда бегают. Сейчас вот не видно, в последнее время, а так бегали сколько раз. В том году мы им стучали, когда две собаки, видно, мать со щенком, бегали. Надо же», — поразилась женщина.

Галина рассказала, что в питомнике построены большие вольеры, которые не видно с дороги после постройки забора. В них живет множество собак, которых обычно хорошо слышно. Куда они могли деться после происшествия, женщина не знает.

Трагедия в подмосковной Ивантеевке произошла 2 января. К владелице собак приехала отмечать Новый год женщина с тремя детьми. Ее 11-летний сын на третий день гуляний, пока взрослые продолжали распивать, вышел к собакам. Те набросились на него и разорвали на части. Сотрудник питомника обнаружил труп ребенка без руки и со снятым скальпом, вокруг все было в крови. Мать ребенка была настолько пьяна, что не отреагировала на рассказ о смерти одного из ее детей.

Полиция занялась расследованием происшествия, прокуратура Ивантеевки проведет проверку питомника после случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал подробности происшествия в Подмосковье, где собаки разорвали ребенка.