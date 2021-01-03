«Кормят вкусно!» — сын Валерии показал палату в роддоме, где находится его жена

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Виктория Андреева
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По словам Арсения Шульгина, Лиану с новорожденной дочкой пока не спешат выписывать.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa; @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии — 22-летний бизнесмен Арсений Шульгин — поделился трогательными кадрами из палаты роддома, где в настоящее время находится с женой Лианой и маленькой дочкой.

Судя по Insta-сторис молодого человека, молодая мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно. В родительном доме ЦКБ Управления делами Президента РФ им создали все условия для комфортного пребывания: у каждого есть отдельная кровать, вокруг — чистота и уют, здесь же висит телевизор.

Питание в больнице — отменное! Селебрити угощают блюдами, «как у мамы».

«Так, прямое включение из больницы. У нас тут сейчас обед, смотрите, что у нас тут, вкусняшки всякие, — указал на стол с салатами, борщом, пюре и рыбкой Арсений. — Кормят вкусно тут, кстати!»

Instagram @arseniy_shulgin

Как отмечает «Дни.ру", Лиана, хоть и является супругой сына звезды эстрады, на особую роскошь не претендует. Она смело разгуливает по палате в обыкновенной ночной сорочке и в чулках. Самое главное для нее сейчас не внешний вид и намерение произвести впечатление на зрителя, а забота о малышке. Потому удобство и комфорт — прежде всего.

По словам наследника Валерии, в родильном доме Шульгина и новорожденная проведут еще несколько дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое необычное имя Арсений Шульгин и его супруга Лиана дали дочке, рожденной 1 января.

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