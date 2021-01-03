Это реально: кто может получить вечный иммунитет к коронавирусу?
Профессор Александр Бутенко назвал главное условие для формирования стойкой реакции организма на возбудитель COVID-19.
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Лишь единожды перенеся опасный COVID-19 человек получает стойкий иммунный ответ к возбудителю коронавируса на всю оставшуюся жизнь. По словам главы лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского Александра Бутенко, таким людям бессмысленно впоследствии проходить и вакцинацию, поскольку при «обнаружении» инфекции организм будет способен сам вырабатывать антитела.
«Не нужно прививать от коронавируса переболевших, потому что у них формируется естественный иммунитет. <…> Повторные случаи заражения требуют большого анализа, потому что, скорее всего, это результат неправильной лабораторной диагностики — ложноположительный результат», — подчеркнул профессор в беседе с URA.RU.
Александр Бутенко отметил, что «вечный иммунитет» к коронавирусу формируется независимо от того, перенес человек болезнь тяжело или совсем бессимптомно.
Между тем, эксперты Роспотребнадзора настаивают, что вопрос сохранения иммунного ответа организма на возбудитель SARS-CoV-2 все еще остается открытым. Из-за этого, в частности, в России все еще не решаются снимать ограничения с уже привитых от коронавируса граждан. Представители ведомства, равно как и академики РАН, уверяют, что сегодня никто не может гарантировать, что человек избежит повторного заражения.
По мнению экспертов, даже перенесшие COVID-19 пациенты теряют «устойчивость» к вирусу по истечении шести — двенадцати месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказал, откуда, по мнению США, возник коронавирус и при чем здесь «тайные лаборатории» КНР.
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