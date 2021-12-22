Какой магический ритуал поможет разбогатеть

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 6 673

По словам Татьяны Московской, для привлечения денег россиянам необходимо выполнить определенные манипуляции.

Какой магический ритуал поможет разбогатеть

Фото: Depositphotos / pxhidalgo

Ведьма и ясновидящая Татьяна Московская в интервью Nation News рассказала, как разбогатеть россиянам при помощи магического ритуала. По ее словам, желающим обрести финансовое благополучие, понадобится бутылка шампанского, а также монеты и конфеты. Их нужно выложить в круг и поставить напиток в середину.

«Вместо бокалов можно положить тысячу рублей, чтобы привлечь энергию денег в вашу жизнь. Нужно выпить напиток и загадать ваше заветное желание. Все люди, кто изопьют из денежной бутылки, обязательно разбогатеют», — отметила ведьма.

Кроме прочего, ясновидящая дала рекомендации тем, кто ищет любовь. В этом случае из конфет необходимо выложить форму сердца, поставить бутылку шампанского в центр и рядом разместить бокалы с красными бантиками.

Напиток должен заряжаться в течение семи дней, после чего его можно будет выпить. Накопленная энергия поможет притянуть в жизнь суженого или суженую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маги и ясновидящие калечат судьбы.

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