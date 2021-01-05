Пьяный вандал залез на городскую елку в Ярославской области — видео
Инцидент произошел в первые дни Нового года в городе Любим.
Фото, видео: Depositphotos / birthofthequeen; ВКонтакте @lyubim76region
Пьяный житель города Любим Ярославской области едва не опрокинул городскую елку. Как сообщают пользователи местного паблика «ВКонтакте», инцидент произошел в первые дни Нового года и попал в объективы камер многочисленных очевидцев.
На кадрах видно, как мужчина, взгромоздившись на верхушку дерева, неожиданно начинает судорожно раскачиваться. После физического воздействия тонкий ствол сломался и «любимец» рухнул вниз, попутно порвав электрические провода и прихватив «макушку» в виде снежинки.
Местные жители крайне возмущены произошедшим. Отмечается, что личность «верхолаза» уже установлена. Мужчиной заинтересовались правоохранительные органы.
«Прославился на всю область Ярославскую, нечего сказать, справился с красавицей елочкой»
«Какой позор! А главное то, что молодежь стоит и просто-напросто ржет»
«Наказывать жестко надо за это!» — пишут возмущенные жители Любима.
По некоторым данным, нетрезвый вандал на днях вернулся из армии и отмечал, помимо Нового года, «дембель».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы и ветер роняют елки и новогоднее настроение в российских регионах.
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