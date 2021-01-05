Пьяный вандал залез на городскую елку в Ярославской области — видео

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Василий Заика
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Инцидент произошел в первые дни Нового года в городе Любим.

Фото, видео: Depositphotos / birthofthequeen; ВКонтакте @lyubim76region

Пьяный житель города Любим Ярославской области едва не опрокинул городскую елку. Как сообщают пользователи местного паблика «ВКонтакте», инцидент произошел в первые дни Нового года и попал в объективы камер многочисленных очевидцев.

На кадрах видно, как мужчина, взгромоздившись на верхушку дерева, неожиданно начинает судорожно раскачиваться. После физического воздействия тонкий ствол сломался и «любимец» рухнул вниз, попутно порвав электрические провода и прихватив «макушку» в виде снежинки.

Местные жители крайне возмущены произошедшим. Отмечается, что личность «верхолаза» уже установлена. Мужчиной заинтересовались правоохранительные органы.

«Прославился на всю область Ярославскую, нечего сказать, справился с красавицей елочкой»

«Какой позор! А главное то, что молодежь стоит и просто-напросто ржет»

«Наказывать жестко надо за это!» — пишут возмущенные жители Любима.

По некоторым данным, нетрезвый вандал на днях вернулся из армии и отмечал, помимо Нового года, «дембель».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы и ветер роняют елки и новогоднее настроение в российских регионах.

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