Пропажа нашлась: объявился Олег Будрин — муж актрисы из «Ворониных» Лачиной

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Егор Измалкин
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Артист несколько дней не выходил на связь с родными.

Пропажа нашлась: объявился Олег Будрин — муж актрисы из «Ворониных» Лачиной

Фото: Instagram @lachinairina_official

С пропавшим 1 января актером Олегом Будриным, мужем актрисы Ирины Лачиной,  все в порядке. Об этом РИА Новости заявила агент артистки Алевтина Кунгурова.

«С Олегом все в порядке», — сообщила она.

О пропаже Будрина ранее в полицию сообщила актриса Ирина Лачина. Вечером, 1 января, тот якобы отправился к сестре, а по дороге пропал. На связь с родственниками он не выходил все эти дни. Причина таинственного исчезновения пока неизвестна.

Корреспондент МИЦ «Известия» смог дозвониться до актера, но тот отказался давать комментарии на эту тему.

Олег Будрин известен по ролям в таких фильмах, как «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина».

Как писал 5-tv.ru, экстрасенс Светлана Проскурякова пыталась помочь в поисках мужа Ирины Лачиной и уличила его во лжи. К тому же, считает ясновидящая, у семейной пары есть проблемы, связанные с изменами и деньгами.

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