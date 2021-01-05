«Уход планировал»: экстрасенс рассказала, куда пропал муж актрисы из «Ворониных»

Муж актрисы Ирины Лачиной, известной по роли сестры Веры в «Ворониных», пропал сразу после Нового года. Актер Олег Будрин уехал из дома якобы к сестре и перестал выходить на связь с женой и родными. Его уже ищет полиция, но пока безрезультатно.

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала 5-tv.ru, что на самом деле произошло и куда делся муж Лачиной.

Оказалось, что мужчина не так прост и склонен ко лжи.

«Судя по его дате рождения, это человек, поддающийся чужому влиянию. Причем у него это всегда было. И сам тоже любит говорить неправду — это у него непроизвольно получается», — отметила Светлана.

Экстрасенс убеждена, что у актерской четы уже давно были проблемы в отношениях. Так что кризис не был неожиданным.

«Свой уход из семьи он давно планировал, просто с Нового года, видимо, решил начать новую жизнь, — рассказала Проскурякова. — Он находится под психологическим влиянием, в состоянии эмоциональной зависимости от женщины».

Вероятнее всего, дело не только в измене. Расположение планет на 1 января, когда пропал Будрин, было напряженным.

«Там что-то не очень хорошее. Какое-то манипулирование. И скорее всего что-то, связанное с деньгами», — уверена экстрасенс.

Впрочем, волноваться о состоянии актера пока рано — Будрин жив. А от своей выходки больше потеряет он, а не его семья.

«Скорее всего, после новогодних праздников он как-то проявится, чтобы расставить все точки над i», — заверила участница «Битвы экстрасенсов».

Олег Будрин знаком телезрителям по сериалу «Всегда говори „всегда“ — 8». Также он много играл в кино и театре, работал продюсером на своих проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обеспокоены пропажей актрисы Светланы Светличной.