Агент звезды «Ворониных» прокомментировала пропажу ее мужа

Артист Олег Будрин несколько дней не выходил на связь с родными. Его жена, актриса из сериала «Воронины» Ирина Лачина, забила тревогу 1 января. Через несколько дней супруг артистки объявился. Как писали в прессе, он вышел на связь из отеля. Предположительно, с ним в номере была девушка. Лачина и Будрин отказались давать какие-либо комментарии СМИ.

Теща Олега Будрина актриса Светлана Тома тоже отказалась оценить поведение зятя. Комментарий дала лишь агент Тома и Лачиной Алевтина Кунгурова, пишет сайт KP.RU.

«Никаких комментариев! Семья об этом никогда не говорила с журналистами и впредь не собирается этого делать. Не надо им названивать! Эта информация пошла не от них!» — ответила представительница артисток.

Она дала понять, что супруги не в восторге от того, что их ссору вынесли «из избы».

Некоторые знакомые Олега Будрина говорили, что артист просто решил расслабиться. По всей видимости, на это ушло четверо суток. Жена «пропавшего» артиста заявила, что ее супруг — порядочный семьянин и никогда не злоупотреблял алкоголем и не употреблял запрещенные препараты. По словам женщины, из дома муж уехал к сестре. Он был трезв.

Как писал 5-tv.ru, экстрасенс Светлана Проскурякова пыталась помочь в поисках мужа Ирины Лачиной и уличила его во лжи. К тому же, считает ясновидящая, у семейной пары есть проблемы, связанные с изменами и деньгами.