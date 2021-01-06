Агент звезды «Ворониных» прокомментировала пропажу ее мужа

|
Анна Васильева
1 087

Олег Будрин несколько дней не выходил на связь, после чего его супруга Ирина Лачина забила тревогу.

Агент звезды «Ворониных» прокомментировала пропажу ее мужа

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Артист Олег Будрин несколько дней не выходил на связь с родными. Его жена, актриса из сериала «Воронины» Ирина Лачина, забила тревогу 1 января. Через несколько дней супруг артистки объявился. Как писали в прессе, он вышел на связь из  отеля. Предположительно, с ним в номере была девушка. Лачина и Будрин отказались давать какие-либо комментарии СМИ.

Теща Олега Будрина актриса Светлана Тома тоже отказалась оценить поведение зятя. Комментарий дала лишь агент Тома и Лачиной Алевтина Кунгурова, пишет сайт KP.RU.

«Никаких комментариев! Семья об этом никогда не говорила с журналистами и впредь не собирается этого делать. Не надо им названивать! Эта информация пошла не от них!» — ответила представительница артисток.

Она дала понять, что супруги не в восторге от того, что их ссору вынесли «из избы».

Некоторые знакомые Олега Будрина говорили, что артист просто решил расслабиться. По всей видимости, на это ушло четверо суток. Жена «пропавшего» артиста заявила, что ее супруг — порядочный семьянин и никогда не злоупотреблял алкоголем и не употреблял запрещенные препараты. По словам женщины, из дома муж уехал к сестре. Он был трезв.

Как писал 5-tv.ru, экстрасенс Светлана Проскурякова пыталась помочь в поисках мужа Ирины Лачиной и уличила его во лжи. К тому же, считает ясновидящая, у семейной пары есть проблемы, связанные с изменами и деньгами.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.88
0.22 90.79
0.11
«Звездная жизнь обеспечена»: астролог предсказала судьбу внучке Валерии —...

Последние новости

17:09
«Поврежден лицевой нерв»: фанаты обеспокоены здоровьем Павла Прилучного
17:01
Готовим щи из кислой капусты — современный рецепт традиционного блюда России
16:51
Лондонский суд не отпустил Ассанжа под залог
16:37
«Это так мило!» — внучка Валерии впервые отправилась на прогулку — видео
16:24
Может ли коронавирус спровоцировать рак — мнение онколога
16:12
Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в зону достройки «Северного потока — 2»

Сейчас читают

Жизнь превратится в кошмар: что опасно делать во время гаданий на Рождество?
Володина назвала даты рождения тех, кому повезет в финансах в январе 2021
ТОП-3 знаков зодиака, которые сменят работу в 2021 году
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака