Соседов рассказал, каким категориям артистов россияне доверяют меньше всего

Жители России больше всех среди артистов доверяют актеру Константину Хабенскому и шоумену Дмитрию Нагиеву. В тройке лидеров оказался и режиссер Никита Михалков. Такой рейтинг доверия составила компания «Ромир», пишет ТАСС.

В ТОП-5 лидеров доверия вошли также артист балета Николай Цискаридзе, актеры Сергей Безруков, Чулпан Хаматова и Мария Кожевникова. Замкнули десятку самых авторитетных артистов Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.

Критик Сергей Соседов в беседе с 5-tv.ru оценил список надежных звезд и назвал тех, кому, по его мнению, россияне не будут доверять никогда.

«Недоверие многие вызывают. Ну просто потому что. Особенно это касается деятелей шоу-бизнеса, новомодных особенно каких-то: реперы, вот это вот все. Вот это уж точно доверия не вызывает никакого. Наверно сериальные актеры», — сказал специалист.

Критик отметил, что все, кто оказались в списке — находятся там заслуженно. Хабенский — известный, востребованный актер, Михалков — культовый режиссер, Нагиев — популярный телеведущий. Соседов добавил, что нужен не один год, чтобы получить доверие публики.

«Доверие десятилетиями проверяется. А не то, что какой-то репер появился там год-два-три назад, и ему уже доверие. Ничего подобного. Доверие — это вопрос времени. Доверять — это значит знать человека давно», — добавил эксперт.

Соседов объяснил, что звезды, которым доверяют люди — уникальны. Каждый, вошедший в рейтинг, талантлив в своем деле, харизматичен, обаятелен и обладает сумасшедшей энергией.

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