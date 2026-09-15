Седьмое небо для воров: почему краж в самолетах стало больше

Кражи во время перелетов выросли в десятки раз: что нужно знать пассажирам

Эксперты сегодня озвучили довольно тревожную статистику, которая касается авиатранспорта — количество краж в самолетах за последние полтора года подскочило в десятки раз. Схема предельно проста: выбрать ночной рейс, дождаться, пока люди уснут, и незаметно забрать ценности из карманов или ручной клади. Как не проспать момент, когда вместе с вами из самолета «улетят» ваши вещи, рассказал корреспондент «Извести» Павел Пономарев.

Известный музыкант Дмитрий Судзиловский и предположить не мог, что ночной перелет Москва — Анкара обернется для него криминальной драмой.

«Тут лежало два конверта. Обнаружили мы подмену уже в машине такси, что в конвертах лежали уже узбекские купюры», — рассказал он.

Отпуск испорчен. Деньги подменили. От них осталась лишь жалкая часть — в 300 раз меньше, чем Дмитрий планировал потратить на отдыхе. На борту самолета он лицом к лицу столкнулся с аэроворами, которые как по нотам разыграли кражу. Провернули ее, когда все пассажиры уснули.

«Две ошибки. Первое, что я положил наверх рюкзак. Второе, что я уснул. Я в принципе допускаю, что кто-то из экипажа тоже в доле. Стюард должен был видеть, что человек залез в рюкзак. Тем более, на чужой полке», — говорит Дмитрий Судзиловский.

По пути в отпуск пострадал и пассажир Арнольд Голубев. Из его рюкзака пропали все банковские карты. Воры списали с его счетов порядка десяти тысяч долларов. Сумма, которая должна была покрыть отдых, отели и экскурсии, растворилась где-то между взлетом и посадкой. Пассажир обнаружил пропажу только после приземления, когда деньги кто-то начал активно тратить.

«Когда мы начали смотреть с айтишниками, куда начали уходить деньги, выяснилось, что они уходили на индонезийские счета. Но оператором перевода денег была польская компания», — рассказал Голубев.

Эпидемия воздушных краж: преступники действуют дерзко и организованно. Чаще всего они работают группами, выбирают ночные рейсы, пока пассажиры спят.

Кражи на борту самолетов чаще всего происходят на самых популярных направлениях — в Турцию или Дубай. За последние полтора года количество преступлений выросло в десятки раз. И пока полиция и авиакомпании лишь разводят руками. Взыскать моральный ущерб — задача сложная, но выполнимая. В салоне самолета установлены камеры видеонаблюдения. Именно они помогут вычислить воришку. Главное — вовремя заметить пропажу и обратиться к представителю авиакомпании, не выходя из аэропорта.

«Авиакомпания несет ответственность за пропажу, за те вещи, которые были украдены во время перелета. Сначала нужно обратиться к представительству авиакомпании: написать претензию, обращение и так далее. Если соответствующие меры не дали результата, то можно обратиться и в суд», — рассказала адвокат Алена Кеменова.

Число пострадавших растет, пассажиры пытаются вернуть свои деньги. Но пока воры на седьмом небе от счастья — задержать их возможно только по горячим следам. И сделать это удается не всегда.

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