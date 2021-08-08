Названы витамины, которые могут быть опасны для здоровья

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Елена Жучкова объяснила, какие витамины могут быть опасны для здоровья человека. По словам эксперта, поливитамины наносят меньший вред, так как их состав сбалансирован производителем, но самостоятельный прием монопрепаратов грозит серьезными последствиями.

«Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D», — объяснила доктор.

Избыток в организме витамина D вызывает тошноту и рвоту, зуд и провоцирует скапливание лишнего кальция во внутренних органах. Особенно высок риск для беременных женщин: передозировка витамина D приводит к патологиям плода и болезни костной системы у новорожденных, сообщила эндокринолог агентству «Прайм».

Жучкова отметила, что чрезмерное потребление витамина А приводит к тошноте, проблемам со зрением, выпадению волос и дисфункции ряда органов. Он также нарушает эмбриональное развитие плода, если будущая мама принимает повышенные дозы. Гипервитаминоз Е грозит расстройством желудочно-кишечного тракта, слабостью, головными болями, а избыток витамина К приводит к анемии.

Поэтому назначение любых препаратов и витаминов должно проходить исключительно в кабинете врача. Специалист по результатам анализов определит необходимые витамины в нужной дозировке.

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