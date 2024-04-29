Впервые: Виктор Добронравов рассказал о состоянии отца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 706 0

Виктор Добронравов: отец чувствует себя хорошо и уже работает над сериалом

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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В феврале спектакли народного артиста России в Москве стали отменяться. О болезни стало известно внезапно.

Актер Виктор Добронравов заявил, что его отец — народный артист России — чувствуется себя гораздо лучше и уже в работе, эксклюзивно для 5-tv.ru на торжественной церемония награждения лауреатов спецпремии «Золотой маски» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Звезда «6 Кадров» и «Сватов» Федор Добронравов чувствует себя хорошо и уже вплотную занят на съемках, рассказывает сын знаменитости. Он также рассказал, что актер работает именно над вторым сезоном комедийного сериала «Мастодонт», который стартовал в прошлом году.

«Все нормально, работаем», — рассказывает актер Виктор Добронравов.

Стоит упомянуть, что о болезни знаменитости стало известно внезапно — спектакль в Москве в феврале отменили в самый последний момент. Утверждалось, что у 62-летней звезды «Сватов» одна рука повисла как плеть.

Позже в марте 5-tv.ru писал, что Федор Добронравов был болен. Народная артистка РФ Татьяна Васильева утверждала, что он впервые так долго не может выздороветь. Тогда же артист отменил все свои спектакли на долгое время — в этом году зритель его не увидит.

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