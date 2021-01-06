«Даже не знала, что у меня коронавирус»: Кудрявцева рассказала, как заболела

Телеведущая Лера Кудрявцева инфицирована коронавирусом. Звезда узнала об этом неожиданно для самой себя, когда сдала ПЦР-тест перед полетом в отпуск в Дубай. Она рассказала 5-tv.ru, что даже не догадывалась о своем состоянии.

«Я даже не знала, что заразилась и у меня коронавирус! Нормально, небольшая слабость, голова болит и нос заложен. А так больше ничего», — сообщила Кудрявцева в беседе с корреспондентом канала.

Она описала симптомы, на которые жаловались многие переболевшие коронавирусом. Однако температуры у телеведущей нет.

«Это даже и не простуда, а как будто вот я устала от чего-то. Заложен нос, головная боль, но я к ней привыкла, потому что мигренями страдаю, вялость. И как бы все. Я по ходу уже была больна, но даже не знала об этом», — рассказала Лера.

Кто-то из звезд отдыхает на Бали, другие — на Мальдивах, немало наших соотечественников выбирают Дубай, как Кудрявцева и ее муж-хоккеист Игорь Макаров. Но теперь с отдыхом ведущей придется повременить.

«Мы отменили все отпуска», — призналась она.

Instagram @leratv

Телеведущая также поделилась фотографией своего положительного теста на COVID-19 с подписчиками в Instagram. Те очень разволновались и пожелали любимице скорейшего выздоровления.

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