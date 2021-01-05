Медики оценили состояние Фрейндлих, которая лечится в клинике от коронавируса

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Егор Измалкин
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86-летняя актриса была госпитализирована с COVID-19 25 декабря.

Медики оценили состояние Фрейндлих, которая лечится в клинике от коронавируса

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

В клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге рассказали о состоянии здоровья актрисы Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована туда с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

«Состояние стабильное, по-прежнему получает кислородную поддержку», — отметили в клинике.

25 декабря 86-летняя народная артистка СССР была госпитализирована с COVID-19 с поражением легких в 36%. До этого она несколько дней проходила лечение дома. В клинической больнице № 122 ее поместили в реанимационную палату, однако аппарат искусственной вентиляции легких использовать не стали.

29 декабря Фрейндлих находилась в стабильно-тяжелом состоянии. Следом с коронавирусом слегли и родственники актрисы — дочь Варвара Владимирова, внучка Анна Тарасова. Та же болезнь настигла другую бабушку Анны — Лору. 4 января стало известно о том, что в состоянии Фрейндлих была замечена легкая положительная динамика. Ей разрешили дыхательные упражнения. В тот же день, с COVID-19 был госпитализирован коллега актрисы по БДТ имени Товстоногова Олег Басилашвили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алиса Фрейндлих, несмотря на болезнь, пыталась отпроситься у медиков покурить.

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