Жизнь превратится в кошмар: что опасно делать во время гаданий на Рождество

Рождественского сочельника с нетерпением ждут все, от мала до велика. Кто-то праздничным пиршеством планирует проводить долгий пост, кто-то мечтает воссоединиться с большой семьей после долгой разлуки, другие же ждут не дождутся, когда смогут погадать на будущее.

Ведущий экстрасенс Анна Гехман отмечает: существует масса способов узнать, какие сюрпризы готовит судьба. Это и гадания на зеркалах и спиритических досках, и загадывание вещих снов — вариантов великое множество! При этом мало кто из любителей познать неизведанное действительно понимает, чем опасны их действия.

В беседе с 5-tv.ru экстрасенс рассказала, чего ни в коем случае нельзя совершать во время обряда гадания и как правильно его завершать.

«Когда мы гадаем, мы стираем грани между тем миром и этим. А потусторонний мир полон опасностей. Самыми опасными являются гадания при помощи спиритических досок и зеркал. Зеркала являются порталом в другой мир, особенно, если это старые зеркала», — сразу отметила Гехман.

Медиум добавила, что сеансы магии требуют неимоверной концентрации, а потому употреблять алкоголь, пусть и в рождественский сочельник, строго запрещено. Не стоит забывать и о благодарности: по окончании «общения» с духами их обязательно нужно задобрить.

«Благодарим духов подношениями в виде сладостей, фруктов, которые самим есть уже нельзя. Духи очень любят все, что имеет приятный запах. Они питаются запахами и энергией пищи, поэтому когда вы делаете подношения нюхать их ни в коем случае нельзя. Оставьте их до утра, после — отнесите птицам», — объяснила Анна.

Экстрасенс также подчеркнула, что людям с так называемой «слабой защитой», особо впечатлительным и ранимым личностям вообще не стоит садиться за гадания. Мало того что сам процесс может их напугать, так и некоторыми действиями они могут превратить собственную жизнь в сущий ад.

«После гаданий нужно уметь закрывать за собой „двери“. Говорим: „Я своей волей закрываю все открытые мною двери“. Если вы все-таки решили узнать свою судьбу — будьте аккуратны», — подытожила Анна Гехман.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие блюда можно и нужно подавать к рождественскому столу в 2021 году.