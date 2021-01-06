«У Агаты будет депрессия»: Карпович «утонула» в страстных объятиях Прилучного

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Виктория Андреева
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Звезда сериала «Папины дочки» анонсировала сюрприз, который подготовила вместе с известным актером.

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Вот уже который месяц отношения разведенного актера Павла Прилучного и «папиной дочки» Мирославы Карпович не дают покоя общественности. Хейтеры и фанаты пристально следят за каждым их перемещением: сошлись — разошлись, пригласил в дом — выгнал на улицу, изменила — загулял… Все это, конечно, на уровне слухов и редких эксклюзивных фото, сделанных исподтишка.

Но вот уже несколько дней от любимцев публики не было вестей и, казалось, обсуждения вокруг пары поутихли. Как вдруг Мирослава выкладывает в сеть мегастрастное фото с Павлом.

Снимок — в черно-белом стиле, на нем лишь двое — он и она, нежно прижимающихся друг к другу. Еще секунда, и от горячего поцелуя не увернуться.

«Все недоигранное — доиграем! 9 января стартуем со спектаклем „Косметика врага“ в Театриуме на Серпуховке», — обратилась с вестью к поклонникам Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Фолловеры, конечно, были рады услышать, что селебрити выступают вместе на одной сцене, однако все комментарии в Instagram Мирославы были посвящены чувственному снимку.

«У Агаты опять депрессия будет»,

«Мирослава — супер! Муцениеце до вас далеко!»

«Какие же вы крутые! Пусть ваш союз будет счастливым!»

«Ухх! Вот это эмоции! Агата, наверное, бьется в истерике!» — не без иронии писали юзеры.

Впрочем, ни сам Прилучный, ни Карпович так и не подтвердили слухи о своем романе. Вполне возможно, это просто очень удачный творческий тандем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павла Прилучного внезапно застали в компании статной блондинки на фоне разговоров о его любовных отношениях с Мирославой Карпович.

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