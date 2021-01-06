Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве — прямая трансляция
В 2021 году на территории России действуют особые правила посещения храмов и церквей из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Трансляция завершена.
Рождественские богослужения начались на территории России. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию праздничных месс из Храма Христа Спасителя в Москве.
Православные христиане традиционно встречают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января, тогда как католики — 25 декабря. С наступлением 7 января заканчивается и строгий пост, длившийся 40 дней. И если первым по важности в стране религиозным праздником является Пасха, то Рождество следует прямо за ней. В эту священную ночь верующие прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.
Торжественные богослужения в рождественский сочельник 2021 года проходят в более чем 30 тысячах храмов и церквях России. Однако в отличие от предыдущих лет сегодня действуют особые правила посещения святилищ. Где-то прихожанам и вовсе запретили участвовать в мессах в связи с тяжелой эпидемобстановкой из-за коронавируса, в Москве же, например, сделали некоторые послабления.
Как передает ТАСС, в этом году в Храм Христа Спасителя людей будут пускать исключительно по заранее приобретенным билетам. Праздничное богослужение здесь совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало мессы — 23.00 по московскому времени.
В Казанском кафедральном соборе и еще порядка 180 храмах Северной столицы торжественные священнодействия начнутся в то же время. Исключением станет лишь Исаакиевский собор. В 2021 году рождественскую мессу здесь было решено отменить, поскольку храм был закрыт еще 30 декабря в связи со сложной обстановкой из-за COVID-19.
Служащие Казанского собора не стали вводить жесткий пропускной режим, однако обратились с просьбой к прихожанам соблюдать хотя бы элементарные правила: надевать при входе защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и нельзя делать в рождественский сочельник — в ночь с 6 на 7 января.
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