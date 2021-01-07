Захват Конгресса США сторонниками Трампа

Таролог рассказала, почему Брухунова уехала в Петербург, оставив Петросяна с сыном

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 002

Карты раскрыли Марианне Абравитовой, может ли раздельный отдых пары говорить о разладе в семье.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny; 5-tv.ru

Евгений Петросян остался один с сыном Ваганом. Его молодая супруга Татьяна Брухунова уехала с мамой в Санкт-Петербург. Почему юморист и мать его ребенка решили провести время по отдельности? Об этом 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

«Я сделала расклад таро и вот, что я увидела. В этой семье царит мир, покой и гармония. И то, что сейчас эти супруги не на одной территории, такое было запланировано заранее. Более того, Петросян настолько ответственный и любящий отец, что это обычная практика. Он постоянно проводит время с малышом и это совершенно безопасно. Его супруга со спокойной душой оставила его дома нянчиться», — сказала таролог.

Она добавила, что ни о какой ссоре в звездной семье речи не идет. Более того, Петросян и Брухунова планируют родить второго ребенка.

«Евгений Петросян только к этому возрасту созрел иметь ребенка и вкладываться в него и энергетически и душой. Поэтому все нормально в этой семье. Пожелаем им счастья, здоровья. Евгению Вагановичу долгих лет жизни. И если они действительно задумали еще родить детей, то мы желаем им в этом успеха», — подытожила Марианна Абравитова.

Евгений Ваганович женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше артиста на 44 года, у пары родился сын Ваган.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Петросяна оголила стройные ноги. Она поделилась в Instagram новым игривым снимком.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 знаков зодиака, обладающих сильным характером

Последние новости

13:08
«Рейтинги взлетят»: Родион Газманов выбрал лучшего ведущего для «Дома-2»
12:49
Эндокринолог оценил опасность передозировки витамином D
12:36
Дава исполнил мечту Бузовой — звезда искупалась в бассейне с лепестками алых роз
12:18
Видео полыхающего ангара на площади 8 тысяч квадратов с высоты птичьего полета
12:09
ТОП-5 знаков зодиака, обладающих сильным характером
11:51
Россияне составили рейтинг самых востребованных профессий 2021 года

Сейчас читают

Малышева рассказала, кто может умереть без прививки от коронавируса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
Василиса Володина дала прогноз на 2021 год для всех знаков зодиака
Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция
Адвокат Алибасова боится за его жизнь
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака