Таролог рассказала, почему Брухунова уехала в Петербург, оставив Петросяна с сыном

Евгений Петросян остался один с сыном Ваганом. Его молодая супруга Татьяна Брухунова уехала с мамой в Санкт-Петербург. Почему юморист и мать его ребенка решили провести время по отдельности? Об этом 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

«Я сделала расклад таро и вот, что я увидела. В этой семье царит мир, покой и гармония. И то, что сейчас эти супруги не на одной территории, такое было запланировано заранее. Более того, Петросян настолько ответственный и любящий отец, что это обычная практика. Он постоянно проводит время с малышом и это совершенно безопасно. Его супруга со спокойной душой оставила его дома нянчиться», — сказала таролог.

Она добавила, что ни о какой ссоре в звездной семье речи не идет. Более того, Петросян и Брухунова планируют родить второго ребенка.

«Евгений Петросян только к этому возрасту созрел иметь ребенка и вкладываться в него и энергетически и душой. Поэтому все нормально в этой семье. Пожелаем им счастья, здоровья. Евгению Вагановичу долгих лет жизни. И если они действительно задумали еще родить детей, то мы желаем им в этом успеха», — подытожила Марианна Абравитова.

Евгений Ваганович женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше артиста на 44 года, у пары родился сын Ваган.

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